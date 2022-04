Manche Bio-Bauern durch EU-Auflagen vor dem Aus

Paischer spricht einen Punkt aus der aktuellen EU-Bio-Verordnung an, der die Weidepflicht für alle Wiederkäuer vorschreibt. Die Einhaltung der Vorschriften wird auf Bio-Höfen heuer streng kontrolliert. Bis zum Jahr 2020 konnte er die „Ausnahmeregelung für beengte Hoflage“ in Anspruch nehmen. Jetzt gibt es keine Ausnahme mehr, was bedeutet: „Ich müsste meine Kühe einen bis mehrere Kilometer über öffentliche Straßen mitten durch Wohnsiedlungen zu den Weideflächen treiben, ich wäre von frühmorgens bis abends nur noch mit den Tieren beschäftigt. Das geht nicht.“ Erfüllt er die Verordnung nicht, wäre der Betrieb auf „konventionell“ zurückgestuft worden: „Ein Rückschlag, den ich nicht wollte.“