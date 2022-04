Naturjuwel zwischen Rhein und Dornbirner Ach

Das Naturschutzgebiet Rheindelta ist über 2000 Hektar groß, etwa zwei Drittel davon sind Wasser und ein Drittel Landfläche. Rund 600 verschiedene Pflanzen wachsen in dem Gebiet, viele davon gelten als gefährdet - etwa der Sonnentau oder der Kleine Rohrkolben. Durch die Nähe zum Wasser ist eine Vielfalt an Naturlebensräumen entstanden, die zahlreichen Tieren ein Zuhause bietet. Im Rheindelta kommen über 300 Vogelarten vor, einige davon machen dort nur während ihres alljährlichen Zuges in die Brutgebiete Rast. Dazu gehört unter anderen der Alpenstrandläufer. Andere wie die Flussseeschwalbe brüten im Rheindelta und ziehen dort auch ihre Jungen auf. Bei einem Ausflug in das Schutzgebiet lassen sich spannende Beobachtungen machen, das Fernglas sollte also auf jeden Fall eingepackt werden. Der heutige Rundgang startet beim Parkplatz am Rheindamm in der Nähe des Restaurants „Fischerheim am Schleienloch“.