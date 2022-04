Lokalgast (35) erlitt bei Rauferei Loch in Lunge

Bereits in der Nacht auf Samstag, 12. März 2022, wandte sich der 35-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf/OÖ nach einer nächtlichen Lokaltour an die Polizei in Liezen. Dabei gab der schwer alkoholisierte Oberösterreicher an, dass er in einer amerikanischen Cocktail-Bar in Liezen eine Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Männern gehabt hätte. Im Rahmen dessen hätte er sich eine leicht blutende Wunde am rechten kleinen Finger zugezogen. Auch sein Mobiltelefon sei dabei abhandengekommen.