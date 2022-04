Lustwandeln durchs blühende Paradies

Was für eine Explosion der Lebenskräfte! Die Mostbirnbäume, teils knorrige Gesellen, sind in ihr Hochzeitskleid geschlüpft. Ein zartes Lüfterl verteilt Frühlingsdüfte. Und die Apfelblüte verwandelt den Naturpark Obst-Hügel-Land im Bezirk Eferding endgültig in ein Meer der Träume. „Endlich schieben auch die Blätter an, das Grün kehrt zurück“, freut sich Hermann Steiner, Obstbauer vom „Humer z’Roitham“ in Scharten.