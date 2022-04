Ehefrau in Tirol getötet: Waffe im Wald entdeckt

Im Fall jener Tirolerin (68), die am Sonntag in einem Einfamilienhaus in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) offenbar von ihrem 70-jährigen Ehemann getötet worden war, hat sich der von den Ermittlern angenommene Tathintergrund bisherigen Erkenntnissen zufolge bestätigt. Das Motiv dürfte im „höchstpersönlichen Bereich“ liegen. Indes wurde auch eine Schusswaffe entdeckt - diese wurde bei der Tat aber offenbar nicht verwendet.