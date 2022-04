Eigene Frau ermordet: Täter (70) lag tot im Wald

Zu einem grausamen Mord kam es in Schwendt im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Sonntag! Wie das Landeskriminalamt auf „Krone“-Nachfrage bestätigt, soll ein Einheimischer (70) seine Frau (68) kaltblütig getötet haben. Anschließend ergriff er die Flucht. Sofort wurde eine Alarmfahndung nach dem angeblich bewaffneten mutmaßlichen Täter ausgelöst. Zwei Kilometer vom Tatort entfernt wurde er in einem Wald gefunden. Offenbar hatte er sich selbst erhängt.