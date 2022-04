Zwei Siege, eine Klatsche für Ländle-Kickerinnen

Einen überaus gelungenen Spieltag konnten die Frauen von Altach/Vorderland zu Hause in der Cashpoint Arena mit einem 7:1-Erfolg feiern. Ihre Kolleginnen aus Dornbirn setzten sogar noch einen drauf und schossen am Wochenende gleich 13 Tore in einer Partie. Die Damen aus Rankweil unterlagen hingegen mit 0:4 in der Ferne.