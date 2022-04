Wanderer stürzt 20 Meter teils im freien Fall ab

Fataler Alpinunfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Halltal bei Absam (Bezirk Innsbruck-Land): Ein bulgarischer Wanderer (52) verlor in einer steilen Rinne den Halt und stürzte rund 20 Meter - teils im freien Fall - in die Tiefe. Der Mann konnte sich noch zu einem Wanderweg retten, wo Passanten den Notruf absetzten.