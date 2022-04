Inseratenaffäre: NEOS orten Parallelen in Tirol

20 Fragen bringen die Tiroler NEOS in Summe ein

Die Tiroler NEOS möchten mittels 20 Fragen aufklären, ob Machenschaften wie in Vorarlberg auch in Tirol denkbar wären. So will man wissen, ob auch die Tiroler VP vom AAB im Wahlkampf unterstützt wird und wenn ja, in welcher Form.