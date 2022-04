Streit zwischen Nachbarn entgleist

Seit zwei Jahren geht es zwischen den Familien in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sache. Verbale Entgleisungen unterhalb der Gürtellinie, Hasstiraden und Schreiduelle zwischen den Angeklagten und dem Rest des Familienclans über den Gartenzaun hinweg. Das Opfer (44) ist der Cousin des Erstangeklagten (53). Den Anfang der unendlichen Geschichte macht ein Hundehaufen, den der Cousin dem anderen in den Garten schmeißt, worauf der das „Gackerl“ wieder in dessen Garten zurückwirft. Doch die Sache ist damit nicht vom Tisch. Fahre man morgens zur Arbeit oder komme abends nachhause, stünde der Cousin schon auf dem Balkon und rufe: „Ihr dummen Hunde!“