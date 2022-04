Fünf Verletzte: Alkolenker krachte in Polizeiauto

Ein 57-jähriger Alkolenker hat in der Nacht auf Samstag auf der Wiener Straße (B1) in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte in den Gegenverkehr. Dabei rammte er nicht nur den Wagen einer 21-Jährigen, sondern kollidierte auch mit einem hinter ihr fahrenden Polizeiauto. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt und kamen ins Klinikum Wels. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest ergab 1,14 Promille