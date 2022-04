Aber Mariupol ist Realität. So wie Putin und seine Streitkräfte. Und so zitiert er seinen „Verteidigungsminister“ zu sich und befiehlt der schlotternden Marionette vor laufender TV-Kamera: „Riegel das Gebiet ab, so dass keine Fliege mehr durchkommt!“ Er meint das Stahlwerk in der Stadt Mariens, wo sich noch ein paar Tausend Menschen an das Leben klammern. Er nennt sie Fliegen. Mariupol ist „seine“ Stadt.