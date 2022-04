Das Asow-Stahlwerk: Mariupols letzte Bastion

Das weitläufige Werksgelände von Asow-Stahl in der zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist das letzte Bollwerk der ukrainischen Truppen. Russlands Präsident Wladimir Putin wies seine Armee am Donnerstag an, das Werk weiter zu belagern - so engmaschig, dass „keine Fliege mehr heraus kann“. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky zufolge harren „rund eintausend Zivilisten, Frauen und Kinder“ und Hunderte Verletzte in dem Industriekomplex aus. Die dort verschanzten ukrainischen Truppen lehnen eine Kapitulation ab. Sie warnten aber, ihre Vorräte würden knapp, und forderten internationale Unterstützung, um eine Evakuierung der Zivilisten zu ermöglichen.