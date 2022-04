Tschetschenen feiern „Kontrolle Mariupols“

Umzingeltes Stahlwerk

Am Donnerstag hat Putin, wie berichtet, die Erstürmung des Stahlwerks Asowstal in Mariupol gestoppt und stattdessen eine Blockade um das Werk errichten lassen. Laut britischen Geheimdiensten hätten die russischen Truppen andernfalls hohe Verluste zu erwarten gehabt. Der ukrainische Widerstand soll in Schach gehalten, russische Soldaten in der Ostukraine eingesetzt werden. In der Donbass-Region versuchen Kämpfer derzeit, in Siedlungen der Städte Lyman und Popasna vorzurücken. Das russische Militär kämpft laut Geheimdienst noch mit den Folgen von erlittenen Verlusten, nicht mehr einsatzfähige Geräte werden in Russland repariert.