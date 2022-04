Kriegsende in der Ukraine rückt in weite Ferne

„Wir kämpfen gegen die ganze Welt“

Denn Russland wird es nicht bei der Eroberung des Donbass belassen, wie auch der Kreml nun bestätigt. In einer ersten Phase soll natürlich der Donbass erobert werden, in einer zweiten Phase strebt Russland aber eine Landverbindung nach Transnistrien an, eine abtrünnige, prorussische Region in der Republik Moldau südlich der Ukraine. Dafür wäre aber eine Eroberung der Hafenstadt Odessa nötig.