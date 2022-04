Wirbel um russische Militärbasen auf Google Maps

Militärbasen auf Google Maps sind ein heikles Thema: In Frankreich werden Luftaufnahmen von Militärflugplätzen unkenntlich gemacht, damit Internetnutzer nicht verfolgen können, was dort vor sich geht. In anderen Ländern wie den USA und offenbar auch Russland werden militärische Einrichtungen in derselben Qualität wie das umliegende Gelände gezeigt.