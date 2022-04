Google Maps berechnet künftig Mautgebühren

Dank „vertrauenswürdiger Informationen von lokalen Mautbehörden“ sähen Nutzer bald „den geschätzten Mautpreis zu ihrem Ziel, bevor sie mit der Navigation beginnen“, so Google in einem Blogeintrag. Faktoren wie unter anderem der Wochentag oder die Zeit, zu der die Mautstraße genutzt wird, sollen dabei berücksichtigt werden. Die Funktion soll noch im April zunächst in den USA, Indien, Japan und Indonesien für fast 2000 mautpflichtige Straßen zur Verfügung stehen, weitere Länder folgten in Kürze, so Google.