Kleinlaster erfasst Kopf von Motorradfahrer

Am Kopf erfasst

Dabei wurde der 43-jährige, der einen Helm trug, von einem vorbeifahrenden Kleinlaster am Kopf erfasst. Der Lenker auf dem zweiten Fahrstreifen blieb nach der Kollision nicht stehen und fuhr einfach weiter. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.