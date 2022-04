Heißluftballon macht Notlandung in Hauseinfahrt

Ein ins Straucheln geratener Heißluftballon mit 13 Menschen an Bord ist im australischen Elwood in einer Hauseinfahrt in einem dicht besiedelten Wohngebiet notgelandet. Der Ballon habe plötzlich die Höhe nicht mehr halten und den nahegelegenen Strand nicht mehr erreichen können. Der Pilot habe jedoch einen „großartigen Job“ gemacht und sei mit seinem „Ufo“ Stromleitungen und Autos fachmännisch ausgewichen.