Koreaner brettert mit 206 km/h über Inntalautobahn

Tausende Geschwindigkeitsdelikte

Eilig hatte es am Wochenende auch ein Motorradfahrer in Mils bei Hall. Der Einheimische wurde in einer 50er-Zone im Ortsgebiet mit 119 km/h geblitzt. Alles in allem verzeichnete die Tiroler Polizei am verlängerten Osterwochenende mehr als 6000 Geschwindigkeitsdelikte.