Fußgänger überquert Straße: Von Pkw erwischt

Am Montagabend ist es in Wien-Magareten zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Der Lenker (33) fuhr laut eigenen Angaben am linken Fahrstreifen am Margaretengürtel als plötzlich der Fußgänger bei fließendem Verkehr die Straße überquerte.