Drei Fälle von häuslicher Gewalt in Wien gemeldet

Wien-Favoriten

In Wien-Favoriten nahmen Polizisten einen 45-jährigen Mann fest. Er soll seiner 38-jährigen Ehefrau über Jahre hinweg sowohl physische als auch psychische Gewalt angetan haben. Weil er ihr mit dem Tod gedroht hatte, hatte sie sich laut Polizei bislang nie an die Beamten gewandt. Als er sie am Samstag erneut geschlagen hatte, beschloss sie, sich nun doch der Polizei anzuvertrauen. Der Beschuldigte weist jede Schuld von sich. Er spricht lediglich von einem harmlosen Streit.