Innviertler (67) starb bei Sturz mit dem Fahrrad

Ein 67-jähriger Einheimischer ist Donnerstagvormittag mit dem Fahrrad in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) tödlich verunglückt. Der Oberösterreicher stürzte vom Rad und prallte dabei mit seinem Kopf gegen eine Steinmauer. Ein in der Nachbarschaft wohnender Mann fand den Verletzten, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.