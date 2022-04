Volkshilfe-Jubiläum: Solidarität seit 75 Jahren

Gemeinsam für gerechtere Welt

Mit mehr als 1600 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Volkshilfe eines der größten Unternehmen im Land. Sacher: „Wir schaffen dort Jobs, wo sie eben gebraucht werden.“ Sei es in der Pflege, in der Alten- und Kinderbetreuung. Sein Motto solle für alle gelten, so der Präsident: „Gemeinsam mit den Menschen für eine gerechtere Welt!“