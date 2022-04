Raser waren doppelt so schnell unterwegs

Weiter kam es am Abend zuvor zu mehreren Verkehrsdelikten. Bei fünf Mopeds in Abtenau konnten im Zuge einer Kontrolle erhebliche Umbauten festgestellt werden. Die Lenker werden angezeigt. Weiter kam es in Hallein am späten Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 59-jähriger Halleiner kam von der Straße ab und beschädigte mit seinem PKW eine HInweistafel sowie eine Grundstücksumzäunung. Der Alkoholtest ergab 1,2 Promille.