Stichopfer mussten Unterschenkel amputiert werden

Es war ein Riesenaufruhr, als am 21. Juni 2021 – am helllichten Tag, mitten in Linz – ein blutüberströmter Mann aus einem Haus in der Franckstraße torkelte und zusammenbrach. Der Tschetschene (23) war von einem Afghanen (25) mit einem Messer attackiert worden, er steht am 3. Mai wegen versuchten Mordes vor Gericht.