Bereits 1264 ukrainische Schutzsuchende im Ländle

1264 Personen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, sind bislang in Vorarlberg angekommen. Das gab am Dienstag der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) bekannt. Die Menschen wurden in unterschiedlichsten Unterkünften in insgesamt 64 Gemeinden untergebracht. In dem Zusammenhang würdigte der Landesrat erneut das vielfältige Engagement der Bevölkerung und bedankte sich bei allen Systempartnern für den unermüdlichen Einsatz.