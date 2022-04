Ex-Landesrat Rüdisser soll nun zum Besen greifen

Derzeit ist dies noch nicht der Fall. Denn zuletzt schoss FPÖ-Chef Christof Bitschi erneut scharf gegen den ÖVP-Landesparteichef: „Wallner will die Vorarlberger offenbar für dumm verkaufen. Jeder weiß, dass die Inseratenkonstruktion dazu diente, über den Umweg Wirtschaftsbund Geld in die Parteikasse der ÖVP Vorarlberg zu spülen.“ Sehr dürftig und wenig konkret seien die Angaben von Wallner in den Landtagsanfragen der Oppositionsparteien gewesen.