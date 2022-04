Emser Steinböcke setzten mit 5:0-Sieg Duftmarke

Und zeigt eben den Ernst, den die Hohenemser an den Tag legen. Denn ihr großes Ziel, zum 100-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr aufzusteigen, das wollen sie verwirklichen. Dass in dieser Saison noch niemand aus der Westliga aufsteigen wird, ist klar - keiner der sechs Vereine suchte um eine Lizenz an. Eine Saison also für die Hohenemser, um vorzufühlen - Regionalligameister wollen sie trotzdem werden, den großen Schritt aber erst in der nächsten Spielzeit wagen.