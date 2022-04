Das magische Leben unserer Zauber-Stars

Der Beweis dafür liegt auch auf der Hand, denn kaum zurück in der Heimat, „sind wir jetzt auch mal auf Tour“, sagt er, der gemeinsam mit seiner Partnerin nach Städten wie Innsbruck oder Nürnberg nun in München und bald auch in Wien Station macht. „Zuletzt sind wir am 1. Mai in unserer Heimatstadt, in Sankt Pölten“, freut er sich, während er über all jene Dinge nachdenkt, die er mit im Gepäck haben muss. Der „magische“ Teil reist dem Paar in einem eigenen Sattelschlepper hinterher. Sie selbst wohnen noch bis zum letzten Auftritt in einem Bus, der für sie jetzt das zweite Zuhause ist.