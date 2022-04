Gols: Zu Spitzenzeiten Züge im Halbstundentakt

Insgesamt fahren ab Montag an Werktagen 26 Züge von Gols nach Wien bzw. kommen 28 Züge aus Wien an. Die erste Bahn fährt um 4.15 Uhr in die Bundeshauptstadt, der letzte um 22.46. In der Gegenrichtung kommt um 5.44 Uhr der erste Zug in Gols an, der letzte abends um 23.13.