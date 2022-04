Vermisste Taucher nach drei Tagen lebend gefunden

Zwei der drei seit Tagen vor Malaysia vermissten Taucher aus Europa sind lebend geborgen worden. Ein 46-jähriger Brite und eine erst 18 Jahre alte Französin seien nach drei Tagen im Meer in Sicherheit gebracht worden, berichtete die malaysische Nachrichtenagentur Bernama am Samstag. Ihr Zustand ist Berichten zufolge stabil. Das Duo wird in der Stadt Pasir Gudang in einem Privatkrankenhaus behandelt.