Keine Kinder-Betreuung mehr in der Schule

Kurz vor Ostern gibt es in Höflein im Bezirk Bruck an der Leitha schon Aufregung um die Sommerferien: Weil es zu wenige Anmeldungen gab, wird es in der Volksschule heuer nämlich keine Kinderbetreuung geben. Laut den betroffenen Eltern liegt das aber nicht an mangelndem Bedarf – das Angebot sei schlicht zu schlecht.