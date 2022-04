Bunte Ostereier mit den Farben der Natur

Gummiringerl übers Ei

Will man die Ostereier verzieren, gibt es einfache Methoden: „Ich lege auf das Ei ein schönes Blatt und packe alles in ein Stück Strumpfhose. Das kommt ins Farbbad. Oder ich ziehe Gummiringerln über die Eier, dann werden sie geringelt“, schmunzelt sie. Übrigens: Pauline Mittermayr und andere Seminarbäuerinnen bieten für Schulen Workshops „Rund ums Ei“ an – auch nach Ostern.