Autodiebe stahlen zwei gebrauchte Skoda Octavia

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 6. April 2022 von einem Firmenareal eines Autohauses in Wartberg ob der Aist zwei abgestellte, gebrauchte Pkw der Marke Skoda Octavia Kombi. An den Fahrzeugen brachten sie ebenfalls entwendete Kennzeichentafeln an und fuhren mit diesen bereits gegen 4 Uhr über den Grenzübergang Berg in die Slowakei.