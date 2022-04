Sex und Heartbreak bei Bilderbuch

Frontmann Maurice Ernst macht auf „Gelb ist das Feld“ einen auf Prince mit Textzeilen wie „Ich zieh’ mir Leder an/Ich hab so viel Idee/Baby, dass du es weißt“ oder „G-String/Zwischen Haut/Blütenstaub/In der Luft“ und knüpft damit nahtlos an die im Vorjahr erschienene, großartige erste Single „Nahuel Huapi“ an, in der es um Sex unter freiem Himmel ging. Zu den heißen Songtexten, die wie gewohnt mit Anglizismen gespickt sind, passt der oft träumerisch-mäandernde Elektro-Sound mit langen Instrumental-Strecken, der das Album durchzieht und einen immer wieder an die 90er-Jahre denken lässt. Flotter und tanzbar wird es dagegen bei „Bergauf“, „Zwischen deiner und meiner Welt“ oder dem Titeltrack „Gelb ist das Feld“.