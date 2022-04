HC Linz gegen Bregenz um erstes i-Tüpfelchen

„Ich bin ehrlich, die Nervosität steigt“, so Linz-Präsident Bernhard Ditachmair vor dem Handball-Cup-Viertelfinale gegen Bregenz. Denn das Duell wurde intern gar als Spiel des Jahres ausgerufen! „Das erste von hoffentlich noch einigen“, so Manager Uwe Schneider, der ergänzt: „Bei einem Sieg wollen wir das Cup-Final-4 nämlich erstmals in Linz durchführen!“