26. Hilfs-Lkw für die Ukraine in Villach beladen

350 Tonnen an Hilfsgütern

Vergangenen Freitag ist der 25. Lkw in die Ukraine gefahren, derzeit wird die Nummer 26 in der Hauptfeuerwache (Kasernengasse) beladen, wo das Logistikzentrum für die Hilfsaktion errichtet wurde. „Benötigt werden vor allem Lebensmittel, Hygieneartikel, Getränke, Waschmittel, Bettwäsche, Matratzen, Schul- und Bastelartikel, Rollatoren, klappbare Rollstühle sowie Windeln für Kinder und Erwachsene“, sagt Andreas Kuchler Senior, der die Hilfsaktion mit der Stadt Villach und Freunden initiiert hat. „Ich sage schon jetzt herzliche Dank an alle, die mithelfen.“