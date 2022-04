„Fire Commander“: Was tun, wenn‘s brennt?

Was tun, wenn‘s brennt? Die Antwort darauf liefert das kommende Strategiespiel „Fire Commander“, in dem Gamer in die Rolle eines Feuerwehrkommandantens schlüpfen, um in Echtzeit Brände zu bekämpfen und Menschenleben zu retten. Ein neuer Gameplay-Trailer stimmt auf die heldenhafte Aufgabe ein.