win2day steht für Fair Play im Sport

win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien, ist der neue starke Partner des heimischen Sports. Als einziger konzessionierter online Glücksspiel-Anbieter in Österreich mit einem umfangreichen Sportwetten-Angebot versteht sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für Ligen der höchsten Spielklassen, Nationalteams und Großevents. In Kooperation mit Play Fair Code und unter dem Motto #NoManipulation will win2day dabei auch seinen Beitrag zu Fairness im Sport leisten. Fair Play wird bei win2day in allen Belangen großgeschrieben und steht klar im Zentrum des Sportwettenangebots.