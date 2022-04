18-Jähriger krachte mit Pkw frontal in Holzstapel

Ein 18-jähriger Villacher lenkte am Samstag um 20.40 Uhr seinen Pkw auf der L37 Ferndorfer Landesstraße aus Puch kommend in Fahrtrichtung Weißenstein. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache auf der regen- und schneenassen Fahrbahn links von der Straße ab, schleuderte über eine Wiese und prallte nach 35 Metern frontal gegen einen Rundholzstapel.