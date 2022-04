25.400 Tonnen Essen landen in OÖ jährlich im Müll

17 Kilo pro Einwohner

So landen in OÖ jährlich pro Einwohner rund 17 Kilogramm an Brot, Obst und Gemüse in der Tonne. Das macht im Jahr rund 25.400 Tonnen. „Der Anteil an essbaren Lebensmittelabfällen, die über den Restmüll entsorgt werden, beträgt knapp 15 Prozent“, bestätigt Roland Wohlmuth, Vorsitzender des oö. Landesabfallverbands. „Lebensmittel, die nicht zu 100% frisch sind, müssen noch lange nicht im Müll landen.“ Sind sie einmal in der Tonne, werden sie in der Müllentsorgung verbrannt.