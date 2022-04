Handball-Torhüter Bokesch: „Wäre fast erblindet!“

Seit 2008 hütet er fast durchgängig das Tor vom HC Linz, nur von 2015 – 2017 war er bei Wilhemshaven in der deutschen 2. Liga. Markus Bokesch ist so der längstdienende Spieler im Kader und mit seinen Paraden mitverantwortlich für die Top-Form der Stahlstädter. Nach Jahren der Tristesse konnte man sich in dieser Saison souverän für die Play-Offs qualifizieren! Bevor es aber in die heiße Phase geht, duelliert sich der Sechste im Grunddurchgang am Samstag um 19 Uhr mit Krems. „Mit unserer Heimstärke können wir auch die schlagen“, sagt Bokesch. Der sich in Linz wohl fühlt, aber auch gerne in Erinnerungen an seine Deutschland-Zeit schwelgt, die ihm vor seiner Rückkehr aber nicht nur beinahe die Karriere, sondern auch das Augenlicht zerstört hätte!