Kickl kommt zu Haimbuchners Wahl

Haimbuchner wirbt bei den knapp 500 Delegierten mit „Erfolg und Kontinuität in einem schwierigen Umfeld“, spricht dabei aber auch die Landtagswahl 2021 (mit einem Rückgang von 30 auf 20…Prozent Wähleranteil) an. Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung folgt, vor allem wegen des Hin und Hers bei den Corona-Maßnahmen. Und natürlich geht Haimbuchner auch auf die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung am Linzer Bahnhof ein, samt dem damit einhergehenden „Asylthema“.