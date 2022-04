Partei-Austritt nach Rundumschlag im Gemeinderat

20 Jahre lang war Forsthuber Mitglied der ÖVP, doch die vergangenen beiden Jahre seien für den Anwalt zu viel gewesen. Im Anschluss an den EU-Bericht einer Parteikollegin ergriff Forsthuber das Wort. Um Europa ging es nur zu Beginn, danach kritisierte er vor allem das Verhalten seiner Partei während der Pandemie: „Die Maßnahmen sind nicht mehr zu rechtfertigen.“ Auch an der schwarzen Stadtpolitik übte er Kritik, etwa am beschlossenen Parkraumkonzept.