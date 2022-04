Covid-Milliarden und „Genosse Erpresser“

Ja, natürlich: Es musste schnell gehen, Panik war angesagt, eine Pleitenwelle samt Arbeitslosenheer drohte, Erfahrung hatte mit so einer Situation niemand und geschultes Personal dafür war Mangelware. „Koste es, was es wolle“, nannte der damalige Finanzminister Blümel die finanzielle Großwetterlage, in der die Milliardenhilfen nur so durch die Luft und Landschaft segelten.