Stromschlag und Feuer: VW ruft Hybride zurück

Sicherung im Antriebssystem möglicherweise defekt

„Bei umfangreichen Überprüfungen hat Volkswagen festgestellt, dass eine Sicherung im Antriebssystem von einigen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen in einzelnen Fällen Mängel aufweisen kann“, berichtete ein Sprecher. „Das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass diese Sicherung in einem Überspannungsfall möglicherweise nicht korrekt funktioniert.“ Im Rahmen des Rückrufs sollen Risikomodelle vorsorglich eine Isoliermatte auf den Schaltkasten der Hochvolt-Batterie installiert bekommen. Kunden würden informiert und in die Werkstätten gebeten.