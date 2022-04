Fünf Klubs: Football boomt in Oberösterreich

Eine erfreuliche Ausnahme sind die Messestädter aber nicht. Football boomt in Oberösterreich wie nie zuvor, gleich fünf Klubs von der vierten bis zur ersten Liga locken die Massen an. Ob in Wels, Gmunden, Ried oder Steyr – zwischen 500 und über 1000 Zuschauer sind bei den Heimspielen Standard.