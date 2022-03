Immobilien um fast 5 Mrd. Euro in Tirol verkauft

Die Verkäufe im Vergleich zu 2020 stiegen somit um satte 22,7 Prozent bzw. 914 Millionen Euro, rechnen die Experten vor. Interessant dabei: In der auf Platz fünf rangierenden Steiermark wurden mit 25.497 Verkäufen deutlich mehr verzeichnet als in Tirol, wo es 14.088 waren. Dass Tirol trotz dieses großen Unterschieds die Nase vorn hat, liegt freilich an den Preisen. Hier sticht - wie so oft - der Bezirk Kitzbühel hervor.