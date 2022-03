Linzer Migrationsbeirat seit Sommer ohne Themen

Ganz rund lief es in den vergangenen Jahren beim Migrationsbeirat nie. So sollen schon 2020 Mitglieder mehrfach Kritik an der Zusammensetzung des Beirats geäußert haben, und auch bei den Förderkriterien war man sich alles andere als einig. Im vergangenen November war es einzig die SPÖ, die das 25-Jahre-Jubiläum des Beirats als Erfolgsgeschichte sah, andere Fraktionen orteten – wie schon seit Jahren – Verbesserungsbedarf.